Зверева удивил звонок от немецкого канцлера Мерца после победы на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какие поздравления получил после победы на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Этим он поделился в интервью порталу Eurosport.de.

«Потребуется несколько дней, чтобы ответить всем. У меня сейчас около 1600 непрочитанных сообщений. Но это в порядке вещей. Я постараюсь ответить каждому», — сказал спортсмен.

Самым неожиданным для него стал звонок от канцлера Германии Фридриха Мерца. Это была большая честь, признался теннисист, ведь лично они не знакомы. Канцлер сказал, что смотрел матч и болел за Зверева.

«Безусловно, для меня большая честь, что он нашел время посмотреть финал, а затем ещё и побеседовал со мной минут пять», — поделился чемпион.

Также спортсмена поздравили знаменитые коллеги: Новак Джокович, Рафаэль Надаль (прислал очень длинное и тёплое сообщение), а также известные немецкие спортсмены Дирк Новицки, Тони Кроос, Йозуа Киммих и Матс Хуммельс.

Напомним, что в финале «Ролан Гаррос» 29-летний Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в пяти партиях. Это первая в его карьере победа на турнире «Большого шлема». Раньше он трижды проигрывал в решающих матчах.