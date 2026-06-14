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Регион
14 июня, 06:31

Пять БПЛА сбили ночью в Калужской области, повреждены два здания

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили пять беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территориями Дзержинского, Думиничского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, из-за атаки в Калуге повредило окна в двух нежилых зданиях. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на местах работают оперативные группы.

Обломки БПЛА упали на объекты по хранению топлива под Ярославлем и вызвали пожар
Обломки БПЛА упали на объекты по хранению топлива под Ярославлем и вызвали пожар

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, которые летели в сторону столицы. По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

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Наталья Афонина
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