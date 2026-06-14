Пять БПЛА сбили ночью в Калужской области, повреждены два здания

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили пять беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территориями Дзержинского, Думиничского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, из-за атаки в Калуге повредило окна в двух нежилых зданиях. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на местах работают оперативные группы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, которые летели в сторону столицы. По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.