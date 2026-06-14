Яна Чурикова объяснила популярность мемов с Леонидом Каневским в Азии

Мемы с актёром и телеведущим Леонидом Каневским, созданные корейской художницей, стали вирусными благодаря его таланту и харизме. Эти качества притягивают внимание людей всех поколений, уверена телеведущая Яна Чурикова.

Она призналась, что невероятно восхищена коллегой, у которого в полной мере присутствуют и харизма, и опыт, и и артистическое обаяние. Тот факт, что художница из Кореи, не будучи частью российского культурного контекста, сделала мемы с Каневским, лишний раз доказывает, какой он великий талант, отметила звезда.

«И здорово, как он завирусился у молодого поколения. Например, Каневский — любимый телеведущий и актёр моей дочери. Дочери 17. Вот насколько крутое обаяние у человека, что и молодёжь его любит», — подчеркнула Чурикова в интервью NEWS.ru.

Напомним, ранее южнокорейская художница Yamadori сделала забавные рисунки с фотографий Леонида Каневского. Картинки понравились фанатам и быстро стали мемом в Азии.