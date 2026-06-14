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Регион
14 июня, 08:13

ВСУ ночью бросили на Тульскую область 62 дрона, воздушная угроза сохраняется

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

За ночь и раннее утро средства ПВО Минобороны России сбили 62 украинских беспилотника в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале, предупредив, что угроза ещё есть.

«Будьте внимательны и осторожны, опасность БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

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Премьер Латвии Кулбергс заявил секретном решении по украинским дронам

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский дрон ударил по центральному рынку в Сватове ЛНР в выходной день. В результате атаки ранены семь мирных жителей, всех доставили в больницу.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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