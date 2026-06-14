ВСУ ночью бросили на Тульскую область 62 дрона, воздушная угроза сохраняется

За ночь и раннее утро средства ПВО Минобороны России сбили 62 украинских беспилотника в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале, предупредив, что угроза ещё есть.

«Будьте внимательны и осторожны, опасность БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский дрон ударил по центральному рынку в Сватове ЛНР в выходной день. В результате атаки ранены семь мирных жителей, всех доставили в больницу.