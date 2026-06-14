ВСУ ночью бросили на Тульскую область 62 дрона, воздушная угроза сохраняется
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За ночь и раннее утро средства ПВО Минобороны России сбили 62 украинских беспилотника в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале, предупредив, что угроза ещё есть.
«Будьте внимательны и осторожны, опасность БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинский дрон ударил по центральному рынку в Сватове ЛНР в выходной день. В результате атаки ранены семь мирных жителей, всех доставили в больницу.
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