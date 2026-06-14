Смолчали про опухоль: Рак сгубил ротвейлера Ноя после лечения в ветклинике за 300 тысяч

Хозяйка ротвейлера по кличке Ной обвиняет московскую ветклинику «Ветсити» в том, что врачи вовремя не заметили рак. Собаку пришлось усыпить, хотя на лечение потратили больше 300 тысяч рублей. Об этом рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ Татьяна.

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Всё началось в декабре. Семилетнего Ноя привезли в клинику из-за сильной хромоты. Собаке сделали рентген и МРТ. По словам Татьяны, врачи сказали только о проблемах с тазобедренными суставами и назначили операцию за 260 тысяч рублей.

Пока Ной восстанавливался после операции, в другой клинике ему поставили страшный диагноз — рак кости. Позже Татьяна выяснила, что признаки опухоли были видны ещё на тех первых снимках из «Ветсити». Но ей об этом не сказали.

К концу мая собаке стало совсем плохо, и её пришлось усыпить. По словам женщины, клиника свою вину не признаёт. Сейчас она готовит иск в суд.

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