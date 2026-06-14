Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку Киева. Причиной стала публикация данных о наводнении чёрного рынка оружия экземплярами из Незалежной. Оно оказывается в руках у преступных групп, действующих в Европе

«Но мы вас предупреждали... СТОП: больше ни одной единицы оружия, ни одного евро для Киева!» — написал он в соцсети X.

Филиппо не удивлён, что европейские лидеры никак не высказались по данному поводу — им запрещено критиковать конфликт Запада против России.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер допустил опасную эскалацию конфликта при продолжении атак беспилотников по территории России. По его мнению, ЕС может оказаться перед риском ответных ударов.