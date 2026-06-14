«Русские ударят по Европе»: Профессор описал опасный сценарий при усилении атак на Россию
Профессор Миршаймер допустил удар по Европе при усилении атак на Россию
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Атаки беспилотников по территории России могут привести к опасной эскалации и поставить Европу под угрозу ответных ударов. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Я думаю, если мы впадём в отчаяние из-за поражения Украины на поле боя и примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьёзно задумаются об ударах по Европе», — сказал профессор.
По оценке Миршаймера, подобный сценарий может втянуть Запад в неконтролируемую эскалацию. Он предупредил, что дальнейшее расширение ударов способно повысить риск конфликта с применением ядерного оружия.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами СВО заявил, что Москва должна жёстко отвечать на использование дронов противником, чтобы отбить желание атаковать российские гражданские объекты. По его словам, ВСУ расширяют применение БПЛА самолётного типа, пытаясь расколоть общество, но серьёзного ущерба стране нанести не смогут.
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