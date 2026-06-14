«Русские ударят по Европе»: Профессор описал опасный сценарий при усилении атак на Россию

Атаки беспилотников по территории России могут привести к опасной эскалации и поставить Европу под угрозу ответных ударов. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Я думаю, если мы впадём в отчаяние из-за поражения Украины на поле боя и примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьёзно задумаются об ударах по Европе», — сказал профессор.

По оценке Миршаймера, подобный сценарий может втянуть Запад в неконтролируемую эскалацию. Он предупредил, что дальнейшее расширение ударов способно повысить риск конфликта с применением ядерного оружия.