Украине пригрозили ударом «Орешником» с боевой начинкой и напомнили о списке целей
Военный эксперт Баранец: Россия готова использовать «Орешник» с боевой начинкой
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Россия перейдёт к более интенсивным целенаправленным ударам по стратегически важным объектам Украины, в том числе с применением «Орешника», но уже со взрывчатым веществом, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о готовности наращивать удары в рамках СВО.
По словам специалиста, это выразится прежде всего в поражении стратегически значимых объектов, позиций и скоплений войск противника, где сосредоточено много военных и бронетехники. Также ВС РФ продолжат наносить удары по энергетике, ВПК, базам и подземным сооружениям, где разрабатывают и производят беспилотники и ракеты.
«И конечно, пункты управления Вооружёнными силами Украины. Они тоже в списке наших приоритетных объектов, в том числе с применением «Орешника» с боевой начинкой», — отметил собеседник «Абзаца».
Напомним, 12 июня на встрече с участниками СВО в Кремле президент РФ Владимир Путин дал совет недругам страны. Глава государства призвал их никогда не воевать с Россией. Политик подчеркнул, что наша страна практически одна противостоит всему НАТО. При этом никому и никогда не удавалось нанести стратегическое поражение России. Путин также отметил, что войну на Украине развязало НАТО, а РФ уже 8 лет уговаривала прекратить её.
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