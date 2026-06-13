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Регион
13 июня, 07:38

Украине пригрозили ударом «Орешником» с боевой начинкой и напомнили о списке целей

Военный эксперт Баранец: Россия готова использовать «Орешник» с боевой начинкой

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Россия перейдёт к более интенсивным целенаправленным ударам по стратегически важным объектам Украины, в том числе с применением «Орешника», но уже со взрывчатым веществом, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о готовности наращивать удары в рамках СВО.

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По словам специалиста, это выразится прежде всего в поражении стратегически значимых объектов, позиций и скоплений войск противника, где сосредоточено много военных и бронетехники. Также ВС РФ продолжат наносить удары по энергетике, ВПК, базам и подземным сооружениям, где разрабатывают и производят беспилотники и ракеты.

«И конечно, пункты управления Вооружёнными силами Украины. Они тоже в списке наших приоритетных объектов, в том числе с применением «Орешника» с боевой начинкой», — отметил собеседник «Абзаца».

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Напомним, 12 июня на встрече с участниками СВО в Кремле президент РФ Владимир Путин дал совет недругам страны. Глава государства призвал их никогда не воевать с Россией. Политик подчеркнул, что наша страна практически одна противостоит всему НАТО. При этом никому и никогда не удавалось нанести стратегическое поражение России. Путин также отметил, что войну на Украине развязало НАТО, а РФ уже 8 лет уговаривала прекратить её.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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