Украине пригрозили ударом «Орешником» с боевой начинкой и напомнили о списке целей

Россия перейдёт к более интенсивным целенаправленным ударам по стратегически важным объектам Украины, в том числе с применением «Орешника», но уже со взрывчатым веществом, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о готовности наращивать удары в рамках СВО.

По словам специалиста, это выразится прежде всего в поражении стратегически значимых объектов, позиций и скоплений войск противника, где сосредоточено много военных и бронетехники. Также ВС РФ продолжат наносить удары по энергетике, ВПК, базам и подземным сооружениям, где разрабатывают и производят беспилотники и ракеты.

«И конечно, пункты управления Вооружёнными силами Украины. Они тоже в списке наших приоритетных объектов, в том числе с применением «Орешника» с боевой начинкой», — отметил собеседник «Абзаца».