Дрон ударил по Брянской области: женщина погибла, двое мужчин ранены

В Брянской области при атаке беспилотника самолётного типа на деревню Сагутьево погибла мирная жительница. Ещё двое мужчин получили ранения, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

По его словам, удар пришёлся по населённому пункту в Трубчевском районе. Пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

«В результате удара погибла мирная жительница. Двое мужчин получили ранения», — сообщил Ковальчук.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Другие подробности последствий атаки пока не приводятся.