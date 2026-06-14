Клычков показал начинку дрона ВСУ для смертельного удара по многоэтажке в Орле

Губернатор Орловской области Андрей Клычков продемонстрировал содержимое боевой части беспилотника, атаковавшего многоэтажный дом в региональной столице. Он указывает, что это — очередное доказательство террористической сущности киевского режима.

«Украинский БПЛА, начинённый поражающими элементами, целенаправленно бьёт по жилому дому в Орловской области», — написал губернатор в Максе.

Жителей многоэтажки, который пострадал от атаки, разместили в пунктах временного размещения. Их обеспечили питанием и всем необходимым. Местные власти решают вопросы с восстановлением квартир и выплатой компенсаций за повреждённое имущество.

Напомним, украинский беспилотник ударил по жилому дому в Орле. Один человек погиб, ещё девять пострадали. Жителей дома временно расселили в гостиницу.