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Регион
14 июня, 11:54

Клычков показал начинку дрона ВСУ для смертельного удара по многоэтажке в Орле

Обложка © MAX / Губернатор Клычков

Обложка © MAX / Губернатор Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков продемонстрировал содержимое боевой части беспилотника, атаковавшего многоэтажный дом в региональной столице. Он указывает, что это — очередное доказательство террористической сущности киевского режима.

«Украинский БПЛА, начинённый поражающими элементами, целенаправленно бьёт по жилому дому в Орловской области», — написал губернатор в Максе.

Жителей многоэтажки, который пострадал от атаки, разместили в пунктах временного размещения. Их обеспечили питанием и всем необходимым. Местные власти решают вопросы с восстановлением квартир и выплатой компенсаций за повреждённое имущество.

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Напомним, украинский беспилотник ударил по жилому дому в Орле. Один человек погиб, ещё девять пострадали. Жителей дома временно расселили в гостиницу.

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Наталья Афонина
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