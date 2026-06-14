Пенсионерка погибла при атаке украинских дронов на Саки в Крыму

Украинские БПЛА атаковали город Саки в Крыму, в результате нападения погибла пожилая женщина. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.

«В результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города... Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами РФ и акваторией Азовского моря. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями, а также над Республикой Крым и Азовским морем.