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Регион
14 июня, 09:18

Пенсионерка погибла при атаке украинских дронов на Саки в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Украинские БПЛА атаковали город Саки в Крыму, в результате нападения погибла пожилая женщина. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.

«В результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города... Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — сказано в тексте.

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Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами РФ и акваторией Азовского моря. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями, а также над Республикой Крым и Азовским морем.

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Татьяна Миссуми
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