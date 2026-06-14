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Регион
14 июня, 13:22

Жительница Нижнего Тагила попыталась прикурить от Вечного огня, возбуждено дело

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elliott Kadyrov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elliott Kadyrov

В Нижнем Тагиле 39-летняя женщина прикурила от Вечного огня. Инцидент произошёл 12 июня на территории комплекса «Аллея Славы», сообщили в региональном управлении СК России.

Местная жительница забралась на постамент и на глазах у очевидцев попыталась прикурить от пламени Вечного огня. На опубликованных кадрах запечатлено, как она совершает несколько безуспешных попыток поджечь сигарету.

Подозреваемую оперативно задержали. Действия женщины квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы по данному делу. Ход расследования координирует следственное управление по Свердловской области.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после осквернения мемориала «Борцам революции» и Вечного огня на Марсовом поле 9 мая. Инцидент произошёл ночью 9 мая: нетрезвый мужчина совершил действия, надругавшиеся над воинским захоронением и мемориальным сооружением, ему вменяют часть 1 статьи 243.4 УК РФ.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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