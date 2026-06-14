Гитариста Rolling Stones заставили перекрасить розовую дверь в доме в чёрный — в духе Paint It Black

Власти лондонского боро Вестминстер потребовали от 79-летнего гитариста Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить розовую входную дверь его дома в чёрный цвет. Об этом пишет The Mail on Sunday.

«Кто-то сфотографировал дверь и сказал: «Такой цвет нельзя использовать». Ронни направил запрос в совет, а там подтвердили: «Нет, такой цвет запрещён — перекрасьте в чёрный». Это бесит», — рассказал источник, близкий к музыканту.

Как отмечает издание, Вуду и его соседям по престижному району Мейда-Вейл объяснили, что «неуместные» оттенки портят архитектурный облик домов. Гитарист купил особняк с женой Салли и двумя 10-летними дочками-двойняшками в 2017 году за 7 млн фунтов (около $9,4 млн). Входную решётку он оставил чёрной, а дверь сделал розовой — это и нарушило правила.

Кстати, одна из главных песен Rolling Stones — Paint It Black («Покрась в чёрный»), имеет строки: «Я вижу красную дверь и хочу покрасить её в чёрный».

Гораздо легче, когда ты президент страны и сам решаешь, что и в каком цвете будет выглядеть уместно. Ранее Life.ru рассказывал, что лидер США Дональд Трамп приказал перекрасить весь президентский авиапарк в свои любимые цвета — тёмно-синий, красный и золотой.