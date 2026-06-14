У берегов Омана затонуло второе индийское судно за две недели

У побережья Омана затонуло индийское механизированное парусное судно Virat 1 с 14 гражданами Индии на борту. Причиной названа техническая неисправность, сообщил индийский правительственный источник.

Посольство Индии в Маскате заявило, что в ходе спасательной операции 11 моряков были спасены, поиски остальных продолжаются.

Это уже не первый инцидент с индийскими судами в регионе за последние две недели. 9 июня в Оманском заливе ВС США атаковали танкер Settebello (флаг Палау) с 24 индийцами — 21 выжил, трое погибли. 11 июня атаке подверглось судно MT Jalveer (флаг Гвинеи) — возник пожар, все 20 индийцев спасены.

Кроме того, 8 июня горящий у берегов Омана танкер с индийской командой на борту подал сигнал бедствия после удара американской армии. В Министерстве судоходства Индии поспешили сообщить, что с моряками всё в порядке.