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Война на Ближнем Востоке

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Регион
14 июня, 14:24

У берегов Омана затонуло второе индийское судно за две недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

У побережья Омана затонуло индийское механизированное парусное судно Virat 1 с 14 гражданами Индии на борту. Причиной названа техническая неисправность, сообщил индийский правительственный источник.

Посольство Индии в Маскате заявило, что в ходе спасательной операции 11 моряков были спасены, поиски остальных продолжаются.

Это уже не первый инцидент с индийскими судами в регионе за последние две недели. 9 июня в Оманском заливе ВС США атаковали танкер Settebello (флаг Палау) с 24 индийцами — 21 выжил, трое погибли. 11 июня атаке подверглось судно MT Jalveer (флаг Гвинеи) — возник пожар, все 20 индийцев спасены.

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Кроме того, 8 июня горящий у берегов Омана танкер с индийской командой на борту подал сигнал бедствия после удара американской армии. В Министерстве судоходства Индии поспешили сообщить, что с моряками всё в порядке.

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Владимир Озеров
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