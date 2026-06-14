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Регион
14 июня, 20:26

В Иране закрыли небо на западе страны после атаки Израиля на Бейрут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Telsek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Telsek

Воздушное пространство над западной частью Ирана внезапно превратилось в запретную зону. Рейсы отменены до особого распоряжения. Информацию распространило официальное иранское агентство Tasnim с формулировкой «с учётом текущих обстоятельств».

Причины на данный момент неизвестны. Накануне израильские военные нанесли удар по ливанскому Бейруту. Искры полетели в сторону Тегерана. А Мохаммад-Багер Зольгадр, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, публично отрезал: «Ответ грядёт».

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Как ранее писал Life.ru, Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что сделка с Ираном будет подписана в ближайшие два-три часа 14 июня. Журналист Трей Ингст лично подтвердил эти слова американского лидера.

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Юния Ларсон
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