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14 июня, 09:45

Иран обсудил с Россией и Китаем мирный меморандум с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Тегеране прошла встреча послов России, Китая и Ирана, на которой обсуждался проект меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном. Документ, носящий мирный характер, может быть утверждён уже сегодня, сообщил заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади.

По словам дипломата, представители трёх стран подтвердили, что их стратегическое взаимодействие и координация останутся очень тесными. Гарибабади добавил, что партнёрство между Тегераном, Пекином и Москвой будет продолжаться в прежних тесных рамках.

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Ранее израильские чиновники заявили, что готовящееся соглашение между США и Ираном вредит интересам их страны, назвав действия Трампа «подставой». В Тель-Авиве договорённость считают убыточной, не устраняющей ключевые угрозы, и расценивают как провал. Один из источников предположил, что соглашение стало результатом давления Тегерана на Вашингтон.

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Анастасия Никонорова
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