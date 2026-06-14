В Тегеране прошла встреча послов России, Китая и Ирана, на которой обсуждался проект меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном. Документ, носящий мирный характер, может быть утверждён уже сегодня, сообщил заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади.

По словам дипломата, представители трёх стран подтвердили, что их стратегическое взаимодействие и координация останутся очень тесными. Гарибабади добавил, что партнёрство между Тегераном, Пекином и Москвой будет продолжаться в прежних тесных рамках.

Ранее израильские чиновники заявили, что готовящееся соглашение между США и Ираном вредит интересам их страны, назвав действия Трампа «подставой». В Тель-Авиве договорённость считают убыточной, не устраняющей ключевые угрозы, и расценивают как провал. Один из источников предположил, что соглашение стало результатом давления Тегерана на Вашингтон.