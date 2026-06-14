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Регион
14 июня, 03:49

В Израиле сочли сделку Трампа с Ираном подставой и вредительством

Обложка © Flickr / The White House / Joyce N. Boghosian

Обложка © Flickr / The White House / Joyce N. Boghosian

Израильские чиновники заявили, что готовящееся соглашение между США и Ираном вредит интересам их страны. Они назвали действия американского лидера Дональда Трампа «подставой». Издание Ynet сообщает, что Тель-Авив считает потенциальную договоренность убыточной для еврейского государства.

«Никто им не доволен. Они [американцы] понимают, что оно нам не подходит и вредит израильским интересам», — заявил собеседник.

Представители Израиля уверены, что возможная сделка не устраняет ключевые угрозы. Они расценивают такой исход как провал. Один из источников предположил, что соглашение стало результатом давления Тегерана на Вашингтон.

«Каким бы ни было соглашение, в регионе принято считать, что оно было подписано под давлением Ирана и при уступках американцев, а не наоборот», — сказал один из чиновников.

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Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что окончательное оформление договорённостей между Вашингтоном и Тегераном назначено на воскресенье, 14 июня. Президент США заявил, что сразу после этого Ормузский пролив полностью разблокируют для судоходства. Также он сообщил, что Соединённые Штаты в подходящее время займутся извлечением и утилизацией обогащённого иранского урана.

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Лия Мурадьян
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