Трамп анонсировал сделку с Ираном и открытие Ормузского пролива на 14 июня

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что Окончательное оформление договорённостей между Вашингтоном и Тегераном назначено на воскресенье, 14 июня. Сразу после этого Ормузский пролив будет полностью разблокирован для судоходства, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что отношения двух стран сейчас кардинально отличаются от того, что было при прежних администрациях, и стали заметно лучше. По его словам, подписание документа откроет пролив для всех.

Помимо этого, Трамп затронул тему ядерной программы Исламской Республики. Он заявил, что Соединённые Штаты в подходящее время займутся извлечением и утилизацией обогащённого иранского урана. Конкретные сроки начала этой операции президент не уточнил.

Американский лидер пояснил, что, когда обстановка успокоится, специалисты доберутся до ядерных материалов, погребённых глубоко под мощными гранитными горами. Он также отметил, что благодаря бомбардировщикам В-2 и их пилотам уран превратился в пыль, уничтожить которую могут как на иранской территории, так и в США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты справились с ситуацией вокруг Ирана самостоятельно. В телефонном разговоре с итальянским телеканалом La7 глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону не требовалась какая-либо поддержка, и добавил, что вклад партнёров по «Большой семерке» практически не имел значения.