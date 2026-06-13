«Вот и всё»: Нетаньяху понял, что не сможет помешать миру между США и Ираном

Соглашение, которое президент США Дональд Трамп планирует заключить с Ираном, может сильно навредить израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает портал Axios.

«Когда Нетаньяху начал войну на стороне Трампа, он не представлял себе её таким финалом», — говорится в материале.

В Вашингтоне многие считают, что именно израильский премьер теперь может помешать мирному соглашению. Потому что подписание этой сделки вызовет много критики в его адрес.

Один американский чиновник рассказал журналистам, что в разговоре по телефону Трамп прямо дал понять Нетаньяху: помешать миру не получится. По словам источника, хозяин Белого дома заявил примерно следующее: «Вот и всё. Это отличная сделка, пора заканчивать эту войну».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США сами разобрались с ситуацией вокруг Ирана. По его словам, помощь союзников по «Большой семёрке» почти ничего не значила. Трамп торопился закончить разговор, сказав, что у него важная встреча. В конце он снова повторил: Вашингтон победил без чьей-либо помощи.