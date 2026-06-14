Fox News: Иран согласился не брать плату в Ормузе по сделке с США

Иран принял решение не взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Это условие стало частью договорённости об урегулировании отношений с США. Информацию передал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Собеседник канала сообщил, что Иран откроет стратегически важный пролив. При этом транзит останется бесплатным для всех участников судоходства.

Источник также заявил, что США снимут блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Тегерана. Сразу после этого начнутся операции по разминированию акватории. Эти действия станут возможны только после подписания окончательной сделки.

Ранее источники сообщали, что переговорщики со стороны США и Ирана встретятся в Швейцарии на следующей неделе. Подготовкой этих переговоров займётся глава МИД Пакистана Исхак Дар. Он скоро прибудет в Берн для координации процесса.