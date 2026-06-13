Названа дата и место встречи переговорщиков высокого уровня США и Ирана
BFMTV: Переговорщики США и Ирана встретятся в Швейцарии на следующей неделе
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Дипломатические контакты между Вашингтоном и Тегераном выходят на новый этап. Представители высокого уровня со стороны США и Ирана проведут встречу в Швейцарии на следующей неделе. Эту информацию передал телеканал BFMTV.
«Очная встреча двух высокопоставленных представителей США и Ирана должна пройти в Швейцарии на следующей неделе», — говорится в сообщении.
По данным издания, глава МИД Пакистана Исхак Дар планирует в скором времени поехать в Швейцарию. Он займётся подготовкой этих переговоров.
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что окончательное оформление договорённостей между Вашингтоном и Тегераном назначено на воскресенье, 14 июня. Президент США заявил, что сразу после этого Ормузский пролив полностью разблокируют для судоходства. Также он сообщил, что Соединённые Штаты в подходящее время займутся извлечением и утилизацией обогащённого иранского урана. Конкретные сроки начала этой операции президент не уточнил.
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