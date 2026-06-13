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Война на Ближнем Востоке

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Регион
13 июня, 18:48

Трамп: Ормузский пролив будет открыт после заключения сделки с Ираном

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Блокада Ормузского пролива будет снята после заключения мирной сделки с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в собственной социальной сети Truth Social.

«Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», — сказал американский лидер.

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Напомним, окончательное заключение сделки между США и Ираном запланировано на воскресенье, 14 июня. По словам Дональда Трампа, соглашение включает утилизацию обогащённого Тегераном урана.

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Матвей Константинов
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