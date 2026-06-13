Трамп: Ормузский пролив будет открыт после заключения сделки с Ираном

Блокада Ормузского пролива будет снята после заключения мирной сделки с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в собственной социальной сети Truth Social.

«Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», — сказал американский лидер.

Напомним, окончательное заключение сделки между США и Ираном запланировано на воскресенье, 14 июня. По словам Дональда Трампа, соглашение включает утилизацию обогащённого Тегераном урана.