Трамп: Ормузский пролив будет открыт после заключения сделки с Ираном
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Блокада Ормузского пролива будет снята после заключения мирной сделки с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в собственной социальной сети Truth Social.
«Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», — сказал американский лидер.
Напомним, окончательное заключение сделки между США и Ираном запланировано на воскресенье, 14 июня. По словам Дональда Трампа, соглашение включает утилизацию обогащённого Тегераном урана.
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