От сильного зуда до отёка Квинке: Чем опасны укусы мошки, накрывшей Астрахань

В Астраханской области наблюдается массовое нашествие мошки. Насекомые доставляют серьёзные неудобства людям и домашним животным. Почему в этом году мошек особенно много и чем опасны их укусы, Life.ru рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По словам специалиста, под словом «мошка» обычно понимают представителей семейства симулид. Несмотря на размер около миллиметра, эти насекомые доставляют человеку гораздо больше неприятностей, чем может показаться.

Если комары аккуратно прокалывают кожу и пьют кровь, то мошки фактически сгрызают небольшой участок кожи, после чего слизывают выступающие капли крови. Кроме того, они выделяют слюну с веществами, разжижающими кровь. Именно она вместе с повреждением кожи часто вызывает выраженную аллергическую реакцию и сильный зуд. Вадим Марьинский Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

Учёный отметил, что всплески численности мошки нельзя назвать чем-то необычным. Количество насекомых напрямую зависит от условий, в которых развиваются их личинки.

В отличие от комаров, личинки мошек живут не в стоячих водоёмах, а в реках и ручьях с быстрым течением. Они питаются, фильтруя частицы из воды. Поэтому тёплая и полноводная весна создаёт практически идеальные условия для массового размножения.

«Если говорить об Астраханской области, заметное количество мошек здесь появляется практически каждый июнь. Однако в этом году погодные условия для них действительно оказались особенно благоприятными», — добавил Марьинский.

Чем опасны укусы

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупреждает, что реакция на укусы мошек может быть весьма серьёзной. Вокруг места укуса нередко образуются зудящие волдыри. Если укусов много, они могут сливаться между собой. Кроме того, при расчёсывании повреждённой кожи возрастает риск присоединения вторичной инфекции.

«При множественных укусах возможно ухудшение самочувствия и повышение температуры тела. У людей, склонных к аллергическим реакциям, могут развиваться приступы астмы или отёк Квинке», — предупредил врач.

При лёгких проявлениях специалист рекомендует использовать противоаллергические препараты и наружные средства для уменьшения зуда. Если реакция выраженная или состояние ухудшается, необходимо обратиться за медицинской помощью. В некоторых случаях может потребоваться назначение гормональных препаратов.

Как защититься от мошки

Эксперты советуют использовать репелленты и закрытую одежду. Также существуют специальные защитные костюмы для мест с высокой численностью кровососущих насекомых.

По словам Марьинского, мошки плохо переносят запах ванилина. Если смешать его с обычным кремом и нанести на открытые участки кожи, это может дополнительно помочь отпугнуть насекомых.

Ранее Life.ru сообщал о массовом нашествии мошки в Астраханской области. Насекомые доставляют серьёзные неудобства жителям региона, вынуждая многих использовать защитную одежду и репелленты во время пребывания на улице.