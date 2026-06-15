Цена Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с марта после сделки США и Ирана

Мировые цены на нефть обвалились в ночь на 15 июня после того, как президент США Дональд Трамп официально подтвердил заключение мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Ключевой причиной падения стало снятие блокады с Ормузского пролива – стратегически важной артерии, через которую проходит около пятой части мировых поставок «чёрного золота».

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE в ходе торгов опускалась до $83,54 за баррель. Это произошло впервые с 10 марта текущего года. По состоянию на 01:48 мск котировки частично скорректировались до $84,06 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года падает на 3,97%, торгуясь по цене $80,94 за баррель.

Министерство нефти Ирана, в свою очередь, уже распорядилось увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки в течение 48 часов, чтобы компенсировать потери рынка и стабилизировать ситуацию. Это решение также оказывает дополнительное давление на цены.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп официально подтвердил заключение мирного соглашения между США и Ираном, заявив о немедленном снятии военно-морской блокады и беспрепятственном открытии Ормузского пролива для всех кораблей. Американский лидер сопроводил своё заявление фразой «пусть течёт нефть». Церемония подписания документа запланирована на 19 июня в Швейцарии.