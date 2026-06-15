Цель — молодые украинки: В Интернете набирают девушек в штурмовые отряды ВСУ
ТАСС: Украинских девушек зовут в штурмовики через рекламу в сети
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Украинок через онлайн-объявления о контрактной службе пытаются завербовать в ВСУ. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
По словам источника, на официальных интернет-ресурсах украинских воинских частей началась кампания по привлечению девушек с 18 лет к подписанию контракта. Собеседник агентства подчеркнул, что реклама продвигает именно заключение соглашения со штурмовыми подразделениями.
Ранее сообщалось, что в ВСУ формируют женские подразделения, мотивированные местью за погибших мужей и крупными денежными выплатами. По его словам, такие «чёрные вдовы» могут участвовать не только в боевых действиях, но и в пытках пленных, а также помогать чёрным трансплантологам в медицинских структурах.
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