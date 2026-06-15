Симоньян: Более десяти человек получили премию имени Кеосаяна в 2026 году

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на открытии III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест» раскрыла подробности об учреждённой премии имени Тиграна Кеосаяна. Она отметила, что в 2026 году лауреатами премии в размере одного миллиона рублей стали уже более десяти человек.

«Он мне советует оттуда, а я распоряжаюсь его наследством и выдаю эту премию людям — будь то воспитательницы в детсаду, которые спасли детей от маньяка, или женщина, которая бросилась в прорубь, чтобы спасти тонущих детей», — указала Симоньян.

По её словам, именно Кеосаян был идейным вдохновителем фестиваля «Евразия-Кинофест».

Ранее сеть книжных магазинов «Читай-город» сообщила, что в топ-5 продаж антиутопий за первый квартал 2026 года вошла книга главреда RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Рейтинг возглавил роман «1984» Джорджа Оруэлла, второе место заняло произведение Симоньян, затем следуют «Мы» Замятина, «О дивный новый мир» Хаксли и «Скотный двор» Оруэлла.