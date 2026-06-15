80 млн в трубу: Бизнес Кети Топурии терпит убытки, а певица продолжает отдыхать на частных джетах

Кети Топурия терпит колоссальные убытки в ресторанном бизнесе: её компания ушла в минус на 80 миллионов рублей за год. Как сообщает SHOT, фирма Lavr, в которой певица владеет большей частью доли, до сих пор не может запуститься из-за затянувшегося ремонта в элитном ЖК. По слухам, там откроется ночной клуб.

Дело певица не может запустить до сих пор — в помещении на первом этаже ЖК Savvin River Residence в Хамовниках долгое время идёт ремонт. Видео © Telegram / SHOT

Несмотря на финансовые проблемы, Кети Топурия продолжает вести активный образ жизни, совершая перелёты на частных самолётах и приобретая предметы роскоши. По данным Telegram-канала, в 2024 году певица стала владелицей автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2023 года стоимостью 40 миллионов рублей.

При этом водитель артистки накопил значительное количество штрафов (419 на сумму 522 тысячи рублей) за нарушения правил дорожного движения, включая игнорирование ремня безопасности, превышение скорости, выезд на встречную полосу и использование телефона за рулём. Интересно, что в присутствии певицы водитель демонстрирует более аккуратное вождение.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кети Топурия решила не отставать от трендов и кардинально сменила имидж. Певица поделилась с поклонниками процессом преображения, сняв на видео визит к стилисту.