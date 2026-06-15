Нервы стали крепче: Россияне всё реже покупают успокоительные

Россияне стали реже прибегать к успокоительным — рынок анксиолитиков показал самую скромную динамику за последние четыре года. Такие данные продемонстрировал телеграм-канал Mash Money со ссылкой на данные за период с 1 января по 24 мая 2026 года.

За это время в стране продали 7,6 миллиона упаковок на общую сумму 4,2 миллиарда рублей. В количественном выражении рынок вырос лишь на полпроцента — то есть практически замер на месте, тогда как в деньгах прибавил почти 13%.

Увеличение среднего чека связано в основном с ценами и изменениями в структуре спроса. Прежние лидеры теряют объёмы, а их место занимают новые, более дорогие бренды, которые активно наращивают продажи и показывают хорошую динамику в рублях.

Ярче всего это видно на примере «Афобазола», который занимает 41,7% рынка в деньгах: его продажи в упаковках упали на 15%, хотя выручка выросла на 3%. При этом «Атревозол» буквально выстрелил — плюс 170% по количеству проданных пачек и 210% по деньгам. «Грандаксин» прибавил 4 и 20% соответственно, «Стрезам» — 28 и 41, а «Селанк» — 39 и 43%.

Ранее сообщалось, что молодые врачи нашли необычный способ успокаивать пациентов прямо во время приёма — вместо лекарств они используют антистрессовые игрушки. Чаще всего к такому методу прибегают гинекологи и стоматологи. Они предлагают пациентам во время осмотра мять силиконовые поп-иты, сжимать сквиши или катать стрессболлы. Считается, что это помогает отвлечься, снизить уровень тревоги и легче перенести неприятные ощущения.