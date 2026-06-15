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Регион
15 июня, 10:16

Движение через пункт «Джанкой» после атаки ВСУ на мост у Чонгара восстановлено

Обложка © ТАСС / Алексей Павлишак

Обложка © ТАСС / Алексей Павлишак

Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на границе Херсонской области и Крыма восстановили в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

По его словам, проезд организовали по понтонной переправе для легковых автомобилей. Сальдо попросил водителей быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте.

Два моста повредили в Херсонской области во время атаки дронов ВСУ
Два моста повредили в Херсонской области во время атаки дронов ВСУ

Ранее губернатор сообщал, что ночью ВСУ вновь пытались атаковать мосты в Херсонской области. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 25 ударных беспилотников. Одна из атак пришлась на направление Чонгара, после чего движение в сторону автомобильного пункта пропуска «Джанкой» временно перекрывали.

Также удар был нанесён по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Сальдо заявлял, что противник пытается бить по транспортной инфраструктуре, чтобы создавать проблемы мирным жителям.

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Николь Вербер
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