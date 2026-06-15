Иветти из «Клона» в 74 года выглядит роскошно: как сейчас живёт Вера Фишер

Бразильская актриса Вера Фишер, которую российские зрители хорошо помнят по роли Иветти в сериале «Клон», снова привлекла внимание поклонников. На новом снимке 74-летняя звезда позирует на фоне моря и гор в чёрном купальнике и лёгкой накидке.

Поклонники отметили, что актриса выглядит уверенно, свежо и эффектно. Образ получился без лишней вычурности: мягкий свет, природный фон и спокойная поза только подчеркнули её узнаваемую харизму.

Вера Фишер стала одной из самых известных актрис Бразилии задолго до «Клона». В 1969 году она получила титул «Мисс Бразилия», после чего начала карьеру в кино и на телевидении.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vera Fischer

На счету актрисы десятки ролей в бразильских сериалах, но для международной аудитории одной из самых заметных стала именно Иветти из «Клона». Её героиня запомнилась зрителям яркостью, темпераментом и умением забирать внимание даже в небольших сценах.

«Клон» вышел в 2001 году и быстро стал одним из самых популярных бразильских сериалов в мире. В России теленовелла тоже получила огромную аудиторию, а многие персонажи до сих пор остаются узнаваемыми спустя два десятилетия.

После успеха сериала Фишер продолжила сниматься, появлялась в театральных проектах и оставалась одной из заметных фигур бразильской сцены.

Новый снимок актрисы только напомнил поклонникам, почему её до сих пор называют одной из самых эффектных звёзд бразильского телевидения. Судя по реакции зрителей, образ Иветти не просто не забыт — он по-прежнему вызывает тёплую ностальгию.