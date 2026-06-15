Крупнейший банк Португалии предупредил россиян о закрытии счетов
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Крупнейший португальский банк Caixa Geral de Depositos уведомил часть своих российских клиентов о предстоящем принудительном закрытии их счетов с 14 августа 2026 года. Первые уведомления начали поступать с 9 июня, что подтверждается сообщениями в тематических группах и информацией от клиентов, полученной РБК.
Банк планирует с указанной даты закрыть все связанные счета и прекратить предоставление сопутствующих услуг. Клиентам предписано вернуть в банк неиспользованные чековые книжки, банковские карты и другие средства доступа к счету. Средства со счёта можно будет получить наличными в отделении банка.
В первую очередь, под удар попали россияне без португальского вида на жительство (ВНЖ) или те, кто не обновил свои данные в банке. Однако, как показывают сообщения в чатах, уведомления о закрытии счетов получили и россияне, работающие на европейские или португальские компании, а также имеющие ВНЖ Португалии. Одна из клиенток сообщила, что в отделении банка ей объяснили: счета будут закрываться у всех клиентов с российскими паспортами, не имеющих действующего ВНЖ. Ранее, в апреле 2026 года, банк уже обращался к некоторым клиентам с просьбой обновить их персональные данные, что подтвердили и те, кто теперь получил уведомления о закрытии счетов.
Ранее российские банки ужесточили контроль за транзакциями клиентов на онлайн-платформах. Финансовые учреждения стали перепроверять крупные покупки на маркетплейсах. Подозрительные операции блокируют автоматически. До этого россиянам начали блокировать счета за переводы самим себе.
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