Крупнейший банк Португалии предупредил россиян о закрытии счетов

В первую очередь, под удар попали россияне без португальского вида на жительство (ВНЖ) или те, кто не обновил свои данные в банке. Однако, как показывают сообщения в чатах, уведомления о закрытии счетов получили и россияне, работающие на европейские или португальские компании, а также имеющие ВНЖ Португалии. Одна из клиенток сообщила, что в отделении банка ей объяснили: счета будут закрываться у всех клиентов с российскими паспортами, не имеющих действующего ВНЖ. Ранее, в апреле 2026 года, банк уже обращался к некоторым клиентам с просьбой обновить их персональные данные, что подтвердили и те, кто теперь получил уведомления о закрытии счетов.