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13 июня, 05:47

Усыновлённому французами россиянину заблокировали счёт из-за места рождения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kiev.Victor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kiev.Victor

Французский банк заблокировал счёт выходца из России, усыновлённого местными гражданами более 15 лет назад, из-за указанного в документах места рождения. Об этом РИА «Новости» сообщил генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По словам дипломата, несовершеннолетний давно получил гражданство Франции, но банковское учреждение всё равно заморозило доступ к его средствам — только потому, что в графе «место рождения» значится Россия.

Как отметил Оранский, россияне нередко сталкиваются с абсурдными ситуациями во французских банках и госучреждениях.

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Ранее генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил, что Париж не предпринял мер для защиты российских дипломатических учреждений после нападения украинских активистов на генеральное консульство в Марселе.

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Владимир Озеров
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