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12 июня, 02:17

Генконсул Оранский: Франция не приняла мер по защите российских загранучреждений

Генконсульство РФ в Марселе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / consrusmarseille

Генконсульство РФ в Марселе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / consrusmarseille

Генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил, что французские власти не приняли достаточных мер для защиты российских дипломатических учреждений после инцидента в 2025 году, когда украинские активисты напали на генеральное консульство России в Марселе.

В интервью «РИА Новости» он отметил, что реакция французской стороны оказалась недостаточной. Действия нападавших были квалифицированы лишь как мелкое хулиганство.

«Как и в случае с дискриминацией российских граждан и нарушением их прав французы предпочитают делать вид, что ничего из ряда вон выходящего, что требует принятия срочных мер, не происходит», — отметил генконсул.

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Ранее ВМС Франции задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по словам президента Эмманюэля Макрона, вышел из России и находился под международными санкциями. Судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Капитаном танкера является гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС. В российском дипломатическом представительстве подтвердили арест капитана.

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Артём Гапоненко
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