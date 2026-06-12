Генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил, что французские власти не приняли достаточных мер для защиты российских дипломатических учреждений после инцидента в 2025 году, когда украинские активисты напали на генеральное консульство России в Марселе.

В интервью «РИА Новости» он отметил, что реакция французской стороны оказалась недостаточной. Действия нападавших были квалифицированы лишь как мелкое хулиганство.

«Как и в случае с дискриминацией российских граждан и нарушением их прав французы предпочитают делать вид, что ничего из ряда вон выходящего, что требует принятия срочных мер, не происходит», — отметил генконсул.