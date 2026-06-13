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13 июня, 00:54

Гражданам Грузии грозит восемь лет за кражу книг Пушкина во Франции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Прокуратура Франции потребовала до восьми лет тюрьмы для шести граждан Грузии, которых обвиняют в серии краж редких книг из библиотек Парижа и Лиона, включая издания Александра Пушкина, сообщает France24.

Кражи зафиксировали в Высшей нормальной школе Лиона (библиотека Дидро), в Национальной библиотеке Франции и в Университетской библиотеке языков и цивилизаций в Париже. Прокурор охарактеризовал действия обвиняемых как «массовую, организованную, спланированную кражу, совершённую с дотошностью и цинизмом».

По делу проходят шесть обвиняемых. Часть из них отвечают за сговор с целью преступления, другие — за хищение культурных ценностей. Троих мужчин поместили под стражу. Двое из них уже имели судимости за похожие преступления за пределами Франции. Например, 50‑летний Михаил З. получил в Литве 3 года и 4 месяца за кражу изданий XIX века, а 49‑летнего Беку Т. судили в Эстонии на 3,5 года.

В деле также фигурирует женщина, которую суд оставил на свободе под подпиской о невыезде. Двое обвиняемых не явились на слушания — их задержали в Грузии, а местные власти отказались выдать граждан, отметив, что в стране уже вынесли по ним приговоры на пять лет.

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Как писал Life.ru, банда граждан Грузии попалась на хищении редких книг Пушкина из библиотек Парижа ещё в 2023 году. Как тогда признался один из задержанных, у преступления был заказчик, однако имя вор не раскрыл.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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