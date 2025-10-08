В Европе украли более 170 редких книг русских классиков на £2,5 млн

Преступники украли около 170 редких изданий русских классиков из библиотек Европы в 2022–2023 годах. Общая стоимость украденного составляет свыше £2,5 млн ($3,3 млн), сообщает The Guardian.

Похитители использовали вымышленные имена и поддельные документы для заказа редких книг из закрытых фондов. В некоторых случаях они подменяли оригиналы на подделки.

В октябре 2023 года молодая пара сделала заказ в Варшавской университетской библиотеке восьми редких книг XIX века, включая произведения Пушкина и Гоголя. После библиотекари обнаружили пропажу пяти ценных экземпляров. Позже проверка выявила, что всего из библиотеки пропали 74 книги российских авторов.

Кражи оставались незамеченными, так как на старинные издания не устанавливали магнитные метки. Сотрудники библиотек побоялись повредить уникальные экземпляры. По информации издания, часть украденных книг могла оказаться на международных аукционах.

Ранее Life.ru рассказывал, как на юго-западе Англии воры пробрались на базу Вооружённых сил Британии и похитили цистерну топлива. Перед этим некие активисты проникли на авиабазу Брайз-Нортон и повредили два самолёта-заправщика.