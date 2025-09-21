Сотрудница музея в Египте украла 3000-летний золотой браслет и сдала его на лом

В Египте похитили и уничтожили золотой браслет фараона Аменемопета, возраст которого превышал три тысячелетия. Как сообщило министерство внутренних дел страны, уникальный артефакт был варварски переплавлен преступниками после цепочки незаконных сделок.

Инкрустированное древними символами украшение, относящиеся к эпохе Нового царства, исчезло из реставрационной лаборатории Египетского музея на площади Тахрир 9 сентября. Расследование установило, что к хищению причастна сотрудница музея — специалист по реставрации, которая воспользовалась служебным положением. После кражи она связалась с торговцем ювелирными изделиями, предложив ему исторический объект как обычный золотой лом.

Далее браслет сменил нескольких владельцев. Сначала его приобрёл хозяин ювелирной мастерской за 180 тысяч египетских фунтов (более 300 тысяч рублей). Затем он перепродал литейщику за 194 тысячи фунтов. Финальным стало уничтожение артефакта — литейщик проигнорировал историческую ценность предмета, и расплавил для последующего использования металла.

Правоохранительные органы задержали всех участников преступной цепочки, которые полностью признали свою вину. Конфискованы деньги, полученные от незаконной сделки.