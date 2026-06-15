Живущая в Мексике Наталья Андрейченко попросила дать ей работу в России

«Мне намекнули, что пригласят на сцену. Но я думала, что это будет в конце, а не в начале. Что мне сказать. Могу только Бога поблагодарить. Так случилось, что я благословенный человек. Мне повезло сыграть в фильме, который вошёл детям в души через поколения», — приводит слова Андрейченко Леди Mail.