Живущая в Мексике Наталья Андрейченко попросила дать ей работу в России
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14 июня 2026 года в Сочи стартовал III Международный кинофестиваль «Евразия-Кинофест». Среди гостей мероприятия была 70-летняя Наталья Андрейченко, заслуженная артистка РСФСР, ныне проживающая в Мексике. Обращаясь к собравшимся, актриса поделилась своими мыслями.
«Мне намекнули, что пригласят на сцену. Но я думала, что это будет в конце, а не в начале. Что мне сказать. Могу только Бога поблагодарить. Так случилось, что я благословенный человек. Мне повезло сыграть в фильме, который вошёл детям в души через поколения», — приводит слова Андрейченко Леди Mail.
Андрейченко призналась, что стремится к самореализации и хочет вновь быть полезной своей родине. Она выразила благодарность и обратилась с просьбой о трудоустройстве, отметив, что «очень хочет поработать кем-то дома».
Ранее Наталья Андрейченко поразила поклонников своим внешним видом, опубликовав новое видео в личном блоге. Советская Мэри Поппинс предстала в элегантном образе, который сразу привлёк внимание подписчиков.
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