Молния ударила рядом с 12-летним школьником-футболистом во время грозы в Москве

Молния ударила рядом с 12-летним школьником во время грозы на юго-западе Москвы. По данным Mash, ЧП произошло в Северном Бутове.

Подростки гоняли в футбол на поле на Старобитцевской улице. Во время игры рядом с площадкой произошла яркая вспышка: молния попала в тренажёры на искусственном газоне. После этого один из мальчиков упал и пожаловался на резкую боль в глазах. Сейчас ему оказывают помощь медики.

При таком ударе опасна не только сама молния, но и мощный ультрафиолетовый импульс. Он может вызвать поверхностный ожог роговицы — похожий на «снежную слепоту» или последствия сварки без защитной маски.

Ранее молния ударила в девушку на пляже в Мытищах. Пострадавшая пыталась спрятаться от грозы под деревом, но именно туда пришёлся электрический разряд. После удара её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали ожог грудной клетки третьей степени, а также аритмогенный шок — опасное нарушение сердечного ритма, которое может угрожать жизни.