Справедливость по-спортивному: Тимощук ответил на «отмену» его карьеры на Украине

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что звание заслуженного мастера спорта Украины ему дали за победу в составе российской команды. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

В 2022 году украинская футбольная ассоциация лишила Тимощука тренерской лицензии и всех титулов, которые он получил на Украине. В конце 2024 года Спортивный арбитражный суд решил, что Украина не имела права отбирать у него эти награды. Но в марте 2025 года украинское министерство спорта всё равно лишило его званий мастера спорта и заслуженного мастера спорта.

«Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА», — заявил Тимощук.

Он добавил, что всегда выкладывался полностью — и в «Шахтёре», и в «Зените», и в сборной. Он считает, что никто не имел права лишать его того, что заработано за долгую карьеру, особенно тренерской лицензии. Тимощук рад, что суд встал на его сторону и справедливость восторжествовала. Для него это был вопрос чести и достоинства.

До этого украинский скелетонист Владислав Гераскевич с трибуны Верховной рады потребовал лишить олимпийского чемпиона Сергея Бубку звания Героя Украины. Он обвинил Бубку в коллаборационизме. По мнению спортсмена, Бубка (который является членом МОК) сотрудничает с Россией, поэтому для него неприемлемо носить звание Героя Украины.