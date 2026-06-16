В России запустили спецпроект к 30-летию самых драматичных выборов в истории страны

Летом 1996 года прошли единственные в истории страны президентские выборы в два тура. К их годовщине «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех» об этом противоречивом событии.

Как объяснил в рамках проекта политолог Илья Гращенков, в начале 1996 года популярность коммуниста Геннадия Зюганова была значительно выше, чем у действующего на тот момент главы государства Бориса Ельцина, который «для многих стал президентом, при котором рухнули привычные социальные опоры».

«В гипотетическом втором туре Зюганов сто процентов выиграл бы у Ельцина», — сказал эксперт.

К переизбранию Ельцина привёл ряд политтехнологических решений, которым и посвящён новый спецпроект. В итоге во втором туре действующий на тот момент президент набрал 53 процента голосов против 40 у Зюганова. По мнению Гращенкова, те выборы сохранили постсоветский курс на новую Россию и отвоевали молодое государство, но при этом подорвали веру в честную политическую конкуренцию.

Ранее в день 95-летия Бориса Ельцина его младшая внучка Мария Юмашева опубликовала архивное фото с дедом, сделанное в 2003 году, за несколько месяцев до его смерти. У Ельцина пятеро внуков и трое правнуков. Владимир Путин позвонил вдове Наине Ельциной, а на Новодевичьем кладбище соратники и родственники возложили цветы.