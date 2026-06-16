С 1 июля установятся аномальные цены на вторичные квартиры. Что изменится на рынке недвижимости Оглавление Как изменились цены на вторичные квартиры к середине июня Что будет с ценами на вторичную недвижимость с 1 июля Специалисты зафиксировали аномальные изменения цен на вторичном рынке. Побит рекорд 2012 года. Как будут меняться цены в разных сегментах вторичной недвижимости с 1 июля? 15 июня, 21:20 Специалисты рассказали, каких цен на вторичные квартиры ждут с 1 июля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Как изменились цены на вторичные квартиры к середине июня

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», по итогам мая экспозиция вторичных лотов в старой Москве насчитывает 97,92 тыс. шт. За этот месяц она сократилась на 6%. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в апреле была на уровне 291,3 тыс. рублей, в мае поднялась до 306,5 тыс. — динамика за месяц +5,2%. Такого заметного роста средней цены за месяц не было с 2012 года.

Специалисты выявили, как изменилась за месяц медианная цена квадратного метра в округах старой Москвы. Во всех локациях динамика положительная — от +3,7% в СВАО до +9% в ЦАО. Стало понятно, что повышение средней стоимости жилья в центре и статусных районах города происходит во многом за счёт новостроек: в Москве строится дорогое жильё, всё больше квартир переходит во вторичный сегмент, меняя его структуру.

— К середине июня рынок вторичного жилья подошёл к состоянию осторожного равновесия. После весеннего оживления активность покупателей остаётся ограниченной высокой стоимостью ипотеки, а продавцы всё чаще готовы к торгу. На большинстве региональных рынков сформировался рынок покупателя: объём предложения остаётся высоким, а платёжеспособный спрос недостаточен для заметного роста цен, — рассказала директор по ценообразованию и продукту девелоперской компании «Север» Мария Долгих.

Главный тренд июня, по её словам, заключается в расслоении рынка. Если ещё год назад цены двигались относительно равномерно, то сейчас динамика зависит прежде всего от качества объекта и его ликвидности. Хорошие квартиры в востребованных локациях продолжают находить покупателей, тогда как переоценённые объекты могут месяцами оставаться в экспозиции.

Что будет с ценами на вторичную недвижимость с 1 июля

Летом 2026 года рынок вторичного жилья сохраняет потенциал для дальнейшего плавного удорожания, однако этот процесс не будет однородным: основной спрос сконцентрируется на ликвидных лотах, а устаревшие и проблемные квартиры рискуют потерять значительную часть своей стоимости. Об этом рассказала руководитель офисов «Крылатский» и «Митино» «ИНКОМ-Недвижимости» Наталия Борзенкова.

— Умеренный рост продолжится — до конца года цены на вторичное жильё будут подниматься плавно, в среднем на 1–2% ежемесячно, — считает Наталия Борзенкова.

С 1 июля в массовом сегменте вторичного жилья, включая типовые квартиры и объекты в спальных районах, цены, скорее всего, останутся под давлением. Формально стоимость в объявлениях может почти не измениться, но реальные цены сделок, скорее всего, будут ниже на 1–3% за счёт увеличения скидок и более активного торга. Продавцам приходится конкурировать за ограниченный круг покупателей с наличными средствами. Такое мнение высказала Мария Долгих.

— Качественная вторичка в хороших локациях сохранит устойчивость. Квартиры с современным ремонтом, удобной транспортной доступностью и прозрачной юридической историей останутся наиболее востребованными. Здесь вероятна стагнация или символический рост в пределах инфляции, — отметила Мария Долгих.

Сегмент бизнес-класса и премиального жилья, по её оценкам, выглядит наиболее защищённым от ипотечных ограничений, поскольку значительная часть сделок совершается за собственные средства. До конца лета цены здесь, вероятнее всего, останутся стабильными, а наиболее ликвидные объекты могут прибавить 1–2%.

Наибольшее давление продолжат испытывать квартиры без ремонта и объекты с завышенной ценой. Покупатели стали значительно более требовательными и не готовы переплачивать за жильё, требующее серьёзных дополнительных вложений. В отдельных случаях скидки могут достигать 5–10% от первоначальной стоимости.

Ключевым фактором для рынка во втором полугодии остаётся денежно-кредитная политика. Если ипотечные ставки начнут заметно снижаться, спрос на вторичное жильё может оживиться уже во второй половине года. Если же условия кредитования останутся жёсткими, наиболее вероятным сценарием станет продолжение ценового плато с постепенной коррекцией вниз в массовом сегменте.

— В целом с 1 июля не ожидается ни резкого обвала, ни нового скачка цен. Базовый сценарий заключается в стагнации рынка с умеренным снижением фактических цен сделок в массовом сегменте и стабильностью качественных объектов. Для покупателей с наличными средствами ближайшие месяцы могут стать одним из наиболее благоприятных периодов для переговоров о скидках, — добавила Мария Долгих.

Авторы Нина Важдаева