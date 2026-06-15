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Регион
15 июня, 14:02

В Приморье самосвал наехал на авто ремонтной бригады, один человек погиб

Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

В Приморье самосвал наехал на машину с ремонтной бригадой. Один человек погиб, ещё один попал в больницу. Об этом сообщила местная прокуратура.

Гигантский самосвал раздавил внедорожник с людьми в Приморье. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

Гигантский самосвал раздавил внедорожник с людьми в Приморье. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

Авария произошла 12 июня на угольном разрезе в Пожарском округе. Водитель карьерного самосвала «БелАЗ» не убедился, что движение безопасно, и наехал на УАЗ «Пикап», в котором ехала ремонтная бригада. Пассажир УАЗа погиб на месте от полученных травм, а водителя увезли в больницу.

«Прокуратура края проконтролирует ход и результаты проверки Государственной инспекции труда по расследованию несчастного случая. На контроле ведомства находятся ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в Тюменской области произошла серьёзная авария, в которой погиб один человек и ещё 11 пострадали. Всё случилось рано утром на 101-м километре трассы Р-254. Водитель вахтового автобуса столкнулся с грузовиком, который ехал в ту же сторону. В результате ДТП пострадали 12 человек. Один из них погиб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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