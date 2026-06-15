Российскому капитану судна Fitburg предъявили обвинения в Финляндии

Финская прокуратура выдвинула обвинения против капитана и одного из членов экипажа судна Fitburg, которое было задержано в конце прошлого года. По версии следствия, они якобы намеренно повредили два подводных телекоммуникационных кабеля в Финском заливе и предприняли попытки уничтожить ещё восемь.

Судно, зарегистрированное в Сент-Винсенте и Гренадинах, волочило свой повреждённый якорь по морскому дну на протяжении как минимум 130 километров, пока финские власти не пресекли его движение.

Российскому капитану и боцману из Азербайджана были предъявлены обвинения. Оба подозреваемых отрицают свою вину, ссылаясь на недостаточную юрисдикцию Финляндии, поскольку, по их мнению, линии связи расположены за пределами территориальных вод страны.

Напомним, в декабре 2025 года береговая охрана Финляндии задержала судно, якобы причастного к повреждению подводного телекоммуникационного кабеля в акватории Финского залива. Патрульное судно VL Turva якобы обнаружило, что якорная цепь подозреваемого судна находится в воде. В ходе совместной операции финские власти взяли корабль под свой контроль для проведения дальнейших действий.