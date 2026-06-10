Средиземноморский ультиматум: Москва не позволит грабить свои суда, заявили в МИД

Россия намерена жёстко пресекать любые посягательства на интересы отечественных судовладельцев в акватории Средиземного моря. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время очередного брифинга.

Дипломат подчеркнула, что официальная Москва не будет игнорировать создание угроз для торгового судоходства. Для обеспечения безопасности планируется задействовать комплексные подходы, не ограничиваясь одними лишь дипломатическими нотами.

«Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов груза отправителей и судовладельцев», — пояснила представитель МИД.

В ведомстве не уточнили конкретный перечень предпринимаемых мер, однако дали понять, что реакция будет решительной. Подобная риторика указывает на то, что Кремль готов перейти к практическим шагам, чтобы обезопасить логистические маршруты от любых внешних посягательств.

Напомним, ЕС расширил полномочия морской операции IRINI, разрешив военным кораблям стран объединения задерживать в Средиземном море суда, подозреваемые в перевозке российской нефти. Обновлённые правила применения сил позволяют переходить от наблюдения и проверок к фактическому задержанию отдельных судов.