Изрубленную топором икону Николая Чудотворца вернули в храм Петрозаводска

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска после многолетнего забвения и кропотливой реставрации вновь установили древний образ святителя Николая Чудотворца, который в послереволюционные годы порубили топором. Информацией об этом поделилась Петрозаводская и Карельская епархия на своей странице в соцсетях.

Изрубленную икону Николая Чудотворца восстановили и вернули в Крестовоздвиженский собор Петрозаводска. Фото © VK / Православие в Карелии

Данную святыню обнаружили несколько лет назад совершенно случайно при капитальном ремонте в подвальном помещении приходского дома при соборе. Эта икона хранит память о трагических событиях церковной истории минувшего столетия: её разбили на несколько фрагментов, а лик чудотворца грубо стесали лезвием топора. Специалисты потратили почти год на то, чтобы по частицам возродить утраченную святыню — они склеили деревянную основу и устранили все повреждения. При этом в епархии подчеркнули, что самым трудным этапом оказалось восстановление именно лика. Требовалось не просто владение ремеслом, а духовная смелость, чтобы заново явить этот образ.

«Сегодня, в этот воскресный день 14 июня, спустя почти год кропотливого труда, полностью восстановленный образ святителя Николая занял своё историческое место в соборе. Прихожане с особым трепетом молились перед иконой, прошедшей через раны, подобные ранам Христовым», — рассказали представители собора.

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