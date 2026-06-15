«Я обязан тебе жизнью»: Продюсер Оливера Три избежал смерти, не сев в роковой вертолёт

Музыкальный продюсер Виктор Вао рассказал в соцсетях, что чудом избежал гибели в авиакатастрофе, в которой погиб его друг и коллега — певец Оливер Три Никелл. Вао сообщил, что должен был лететь в том же вертолёте, но в последний момент решил отправиться в поездку на машине.

«Я должен был быть с вами в этом вертолёте, но в последний момент не полетел. Теперь я обязан тебе жизнью», — написал Вао на своей странице в соцсетях.

Он предположил, что его место занял кто-то другой, кто, вероятно, погиб.

Напомним, в результате столкновения двух вертолётов в Рио-де-Жанейро погибли Оливер Три Никелл, аргентинский видеоблогер Гаспар Прим, бразильский продюсер Лукас Брито Чавес и аргентинский режиссёр Лукас Виньяле. Бразильская полиция расследует причины аварии, в том числе возможные нарушения в организации пассажирских перевозок.