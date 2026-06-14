Шесть человек стали жертвами столкновения двух вертолётов в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро произошло столкновение двух вертолётов, жертвами которого стали шесть человек. Об этом сообщил новостной канал G1.

«В воскресенье утром, в юго-западной части Рио-де-Жанейро, в результате столкновения двух вертолётов погибли шесть человек», — отметило СМИ.

В Бразилии шесть человек погибли при столкновении двух вертолётов в Рио-де-Жанейро. Видео © X/Airway

По словам очевидцев, столкновение произошло прямо в воздухе. Личности погибших пока не установлены. Обстоятельства и возможные причины катастрофы выясняются.

Ранее сообщалось, что во Флориде вертолёт Robinson R44 разбился при вылете из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс. При попытке взлёта он упал, перевернулся и задел стоявший рядом самолёт. Все четверо (пилот и пассажиры) пострадали, но выбрались до прибытия спасателей.