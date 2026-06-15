12-летний угонщик на «крузаке» протаранил пять авто в Приморье и сбежал
Во Владивостоке 12-летний подросток за рулём «крузака» устроил настоящий переполох, протаранив пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Во Владивостоке ребёнок угнал у отца внедорожник и устроил ДТП. Видео © Telegram / Amur Mash
Подросток, похитив ключи у отца, отправился на рискованную прогулку с друзьями по Снеговой Пади, рассекая на машине без номеров. Катание закончилось плачевно – массовым ДТП у школы № 83. Свидетели происшествия рассказывают, что после столкновения из салона выскочила толпа школьников. Они тут же попытались оправдаться, заявив, что виноват пассажир, дёрнувший руль, а водитель якобы перепутал педали. Но, не дожидаясь разбирательств, юные нарушители сбежали.
Хозяину «крузака» пришлось самому разбираться с последствиями этой опасной забавы.
Ранее сообщалось, что в Смоленске в результате ДТП с маршрутным автобусом госпитализированы три человека. В медицинские учреждения были доставлены мужчина 1970 года рождения с переломами рёбер и пневмотораксом, женщина 1960 года рождения с переломом лопатки, а также подросток 2009 года рождения с ушибом головного мозга.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Amur Mash