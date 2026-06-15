12-летний угонщик на «крузаке» протаранил пять авто в Приморье и сбежал

Подросток, похитив ключи у отца, отправился на рискованную прогулку с друзьями по Снеговой Пади, рассекая на машине без номеров. Катание закончилось плачевно – массовым ДТП у школы № 83. Свидетели происшествия рассказывают, что после столкновения из салона выскочила толпа школьников. Они тут же попытались оправдаться, заявив, что виноват пассажир, дёрнувший руль, а водитель якобы перепутал педали. Но, не дожидаясь разбирательств, юные нарушители сбежали.