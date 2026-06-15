Анита Цой заявила, что пережила «ад на земле» из-за удаления щитовидной железы

Певица Анита Цой раскрыла детали своего состояния после сложного лечения щитовидной железы, которое, по её словам, обернулось настоящим адом. Об этом она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей. По словам артистки, ей удалили орган с помощью радиоактивного йода, что позволило избежать прямого хирургического вмешательства.

«Пришлось пережить ад на земле, у меня были такие боли, что я и передать не могу. Я провела в больнице около недели», — сказала Цой.

Оказалось, что проблемы с органом преследовали звезду с самого детства, но долгие годы она игнорировала их, пока не начались серьёзные осложнения. Сейчас певица проходит реабилитацию в амбулаторных условиях.

Ранее певица Анита Цой заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые взломали её мессенджер и распространяли ложные сообщения от её имени. Она восстановила доступ и призвала подписчиков игнорировать подозрительные сообщения и не реагировать на провокации, чтобы избежать обмана.