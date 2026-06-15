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15 июня, 14:46

Патрушев заявил, что неонацисты стремятся превратить ЕС в «четвёртый рейх»

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев дал интервью RG.ru. Он провёл параллели между событиями Второй мировой войны и современной ситуацией в Европе.

По его словам, европейские неонацисты сознательно участвуют в истреблении славянского населения. На этот раз, отметил политик, руками украинских последователей той же идеологии. Неонацисты делают всё возможное, чтобы сделать из ЕС «четвёртый рейх».

«Европа опять сознательно участвует в уничтожении славянского населения, на этот раз руками украинских неонацистов», — заявил Патрушев.

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А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Европы ставить ультиматумы России ошибочны. По словам дипломата, европейские лидеры пытаются выстраивать диалог с позиции силы, выдвигая неприемлемые требования.

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Дарья Нарыкова
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