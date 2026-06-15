Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев дал интервью RG.ru. Он провёл параллели между событиями Второй мировой войны и современной ситуацией в Европе.

По его словам, европейские неонацисты сознательно участвуют в истреблении славянского населения. На этот раз, отметил политик, руками украинских последователей той же идеологии. Неонацисты делают всё возможное, чтобы сделать из ЕС «четвёртый рейх».

«Европа опять сознательно участвует в уничтожении славянского населения, на этот раз руками украинских неонацистов», — заявил Патрушев.

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Европы ставить ультиматумы России ошибочны. По словам дипломата, европейские лидеры пытаются выстраивать диалог с позиции силы, выдвигая неприемлемые требования.